Панков потребовал разработать программу уличного освещения Балакова

Николай Панков встретился с жителями Балакова и обсудил насущные проблемы

Депутат Государственной думы России Николай Панков продолжает работу в Балакове Саратовской области.

Как уже ранее писала «КП-Саратов», он пообщался с сотрудниками МУП «Балаковоэлектротранс», где обсудил вопрос повышения зарплаты на предприятии и обеспечения комфортных условий работы.

Жители рассказали ему и о других проблемах. Например, на ряде улиц отсутствует освещение. И если летом это не так серьезно, ведь темнеет поздно, то зимой проблема очень серьезная.

Николай Панков возмутился таким положением дел.

- Люди не понимают, как Балаково может быть темным, неосвещенным городом. Кончится лето, придет зима, и нужно заранее готовиться, делать городскую программу освещения. Балаково должен быть светлым чистым городом. Это престижно, ведь здесь столько предприятий, – подчеркнул Панков.

Кроме того, он остановился на теме отдыха. Например, должно быть место активного досуга для молодежи, которые увлекаются скейтбордом, катанием на скутерах и велосипедах. Кроме того, в центре города необходим современный благоустроенный парк.

- Люди этого хотят. Город большой, а парка нет, – сказал депутат. Он отметил, что уже обратился с предложением представить проект парковой зоны.

Еще одной наболевшей темой для горожан стали бездомные животные. Николай Панков рассказал, что сам сталкивался с собаками, когда совершает свои утренние спортивные прогулки.

- Это общая проблема: мы сами этих собак приручаем, кормим, держим на дачах, а потом зимой выбрасываем. Бездомные собаки – продукт общества, – сказал депутат.

Он отметил, что мнения людей в этом вопросе разнятся – от требований истребить собак, до необходимости содержать их. Поэтому защитники животных просят помочь обустроить в Балакове приют. Сегодня он планируется встретиться с активистами и обсудить тему.

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