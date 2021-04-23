Расписание дачных теплоходов в Саратовской области

Открывается навигация Фото: Екатерина Семенова

Опубликовано расписание пассажирских теплоходов, которые начнут курсировать по дачным маршрутам с 24 апреля.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства области, теплоходы будут ходить в трех направлениях: «Саратов — Шумейка», «Саратов — Сосновка» и «Хвалынск — Духовницкое».

По Волге будут ходить два теплохода «ОМ» и один «Москва» вместимостью 242 и 200 человек соответственно.

Определена стоимость проезда в одном направлении:

- от Саратова до Сосновки 66 рублей;

- от Саратова до Шумейки 40 рублей;

- от Хвалынска до Духовницкого 36 рублей.

Публикуем расписание движения теплоходов.

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