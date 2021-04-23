В Саратовской области в доме нашли мертвую пожилую пару

В селе Урусово Ртищевского района Саратовской области вчера, 22 апреля, нашли мертвую пожилую пару в доме на улице Молодежная.

- Обеспокоенные жители позвонили в полицию и рассказали, что уже четыре дня не видели соседей. С разрешения родственников правоохранители вскрыли дверь и нашли тела 67-летнего мужчины и 64-летней женщины, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Следователи организовали доследственную проверку. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти супругов.

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