В Саратовской области двух человек покусали клещи

В Саратовской области с 1 по 20 апреля зарегистрировано два случая укусов людей клещами.

- В Романовском районе человека укусили при посещении леса, а в Саратове — при работе на дачном участке, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

Клещи могут переносить различные заболевания: клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремия, эрлихиоз, геморрагические лихорадки.

Сейчас природные очаги боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области: Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой зоне города Саратова (Кумысная поляна).

Чтобы не подцепить клеща, надо в лесу носить головной убор, закрытую одежду с длинными рукавами, применить перед выходом акарицидные препараты.

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