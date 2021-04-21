В Саратовской области двух человек покусали клещи

В Саратовской области с 1 по 20 апреля зарегистрировано два случая укусов людей клещами.
- В Романовском районе человека укусили при посещении леса, а в Саратове — при работе на дачном участке, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.
Клещи могут переносить различные заболевания: клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремия, эрлихиоз, геморрагические лихорадки.
Сейчас природные очаги боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области: Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой зоне города Саратова (Кумысная поляна).
Чтобы не подцепить клеща, надо в лесу носить головной убор, закрытую одежду с длинными рукавами, применить перед выходом акарицидные препараты.
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