В Саратове и Энгельсе продолжается отопсезон в 37 соцобъектах

В Саратове отопление подается в 14 учреждений соцсферы, а в Энгельсе — в 23.

- Теплоснабжение осуществляется в соответствии с поданными заявками от руководителей учреждений, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе филиала «Т Плюс».

Сейчас батареи теплые в Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, кадетской школе №2, Энгельсском перинатальном центре и других соцобъектах.

Также отопление до 1 июня подается в бассейн «Нептун» в Энгельсе, а до 1 июля — в бассейн «Лазурный» в Энгельсе и «Саратов».

Напомним, в жилые дома Саратова тепло перестали подавать 16 апреля.

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