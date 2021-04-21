Путин предложил реструктурировать долги регионов

Сегодня, 21 апреля, на оглашении послания к Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна развивается только тогда, когда развиваются регионы.

- Будут всемерно поощряться те, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания. Прежде всего для этого нужно снизить бремя долгов. Это надо проработать. И до 1 июня прошу предоставить расчеты по повышению финансовой самостоятельность регионов, — заявил Путин.

Он считает, что нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Он предлагает реструктуризацию долгов: выдачу инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% на срок 15 лет. Тем регионам, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% доходов, их будут замещать бюджетными займами с погашением до 2029 года.

- Поддержим тех, кто поддерживает взвешенную финансовую политику. Принцип — чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов, — сказал Президент РФ.

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