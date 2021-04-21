Саратовец поверил в историю в соцсети об операции и перевел 25 тысяч рублей мошенникам

Жертвой мошенников стал 28-летний житель Саратова.

- Он увидел в соцсети пост о том, что у родственника его друга якобы случилась беда и нужны деньги на операцию. Большая часть суммы была собрана, оставалось всего 54 тыс. рублей. Мужчина не долго думая перевел на указанную в посте карту 25 тыс. рублей. Позже реальный владелец страницы сказал, что его взломали аферисты, а с родственниками все в порядке, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Потерпевший пошел в полицию. Там возбудили уголовное дело.

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