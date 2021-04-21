В Ершовском районе мужчина утонул в пруду

В Ершовском районе вчера, 20 апреля, 39-летний мужчина утонул в пруду.

- По предварительным данным, в тот же день житель поселка Лесной отправился рыбачить на водоем за его домом и долго не возвращался. Родственники вышли на поиски и нашли его тело недалеко от берега, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Следователи организовали доследственную проверку. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели мужчины.

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