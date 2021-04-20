Радаев призвал саратовцев на майские праздники оставаться в области

В Саратовской области в апреле еженедельно заболеваемость коронавирусом снижалась на 4%.

- Но при этом она была выше прироста по РФ на 35%, — рассказала начальник Центрального территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Мясникова на заседании координационного совета 20 апреля.

Так как снижение заболеваемости незначительное, а прирост выше, чем в среднем по РФ, будет серьезнее контролироваться соблюдение масочного режима, дезинфекции и социальной дистанции. Кроме того, продолжается ограничение на посещение массовых мероприятий. Это особенно актуально в преддверии религиозных праздников.

За неделю на 6,5% выросла заболеваемость среди людей старше 65 лет.

- Необходимо продлить для них режим самоизоляции, — отметила Мясникова.

За семь дней сократился показатель тестирования. Его призвали повысить.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал остаться на майские праздники в регионе и не уезжать за рубеж.

- Отказ от дальних поездок — это страховка не только конкретной семьи, но и защищенность всего населения, — отметил он.

По его словам, если в балансирующей системе даст сбой хоть один элемент, это может привести к неблагоприятным последствиям.

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