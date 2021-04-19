Депутаты Саратовской облдумы обнародовали свои доходы

Саратовская областная дума Фото: Александр Уриевский

Депутаты Саратовской областной думы отчитались о доходах за 2020 год. Сведения опубликованы на сайте регионального парламента.

В среднем, доходы парламентариев колеблются на уровне нескольких миллионов рублей. Но есть и те, кто выбивается из общего ряда.

- Ирфан Аблязов — 1 686 932,50 рубля,

- Владимир Анафонов — 1 892 390,76 рубля,

- Александр Анидалов — 1 964 711,04 рубля,

- Алексей Антонов — 1 669 616,27 рубля,

- Павел Артемов — 40 081 751,04 рубля, 103 земельных участка и 10 жилых домов,

- Ольга Болякина — 2 406 127,71 рубля,

- Николай Бондаренко — 5 923 888,09 рубля,

- Николай Бушуев — 7 143 334,48 рубля,

- Андрей Воробьев — 29 008 344,94 рубля,

- Сергей Гладков — 769 417,00 рубля,

- Дмитрий Грачев — 250 855,71 рубля,

- Станислав Денисенко — 1 392 305,14 рубля,

- Константин Денисов — 1 359 561,54 рубля,

- Юлия Ермакова — 974 320,65 рубля,

- Татьяна Ерохина — 2 494 135,31 рубля,

- Владимир Есипов — 2 934 835,61рубля,

- Гагик Киракосян — 16 110 758,87 рубля,

- Евгений Ковалев — 1 899 586,52 рубля,

- Андрей Корнеев — 8 321 722,51 рубля,

- Виктория Костенко — 446 508,78 рубля,

- Сергей Курихин — 5 323 072,69 рубля,

- Юлия Литневская — 1 937 116,19 рубля,

- Алексанр Нараевский — 279 403,45 рубля,

- Алексей Наумов — 1 928 525,98 рубля,

- Дмитрий Петров — 2 491 534,60 рубля,

- Леонид Писной — 15 918 669,22 рубля и 61 автомобиль, преимущественно ретро,

- Анастасия Реброва — 1 289 693,86 рубля,

- Вадим Рогожин — 1 963 781,08 рубля,

- Александр Романов — 3 469 231,08 рубля,

- Зинаида Самсонова — 42 467 496,10 рубля,

- Александр Санинский — 858 852,75 рубля,

- Ольга Сынкина — 8 526 036,71 рубля,

- Михаил Ткаченко — 1 564 811,46 рубля,

- Сергей Удалов — 428 482,73 рубля,

- Наиль Ханбеков — 428 482,73 рубля,

- Дмитрий Ханенко — 11 761 008,87 рубля,

- Сергей Харьков — 1 034 600,16 рубля,

- Анатолий Ципящук — 1 917 301,84 рубля,

- Иван Чепрасов — 1 110 770,76 рубля,

- Леонид Чернощеков — 21 085 780,56 рубля, (в том числе дивиденды по акциям ПАО «Газпром»)

- Регина Юдина — 569 664,65 рубля.

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