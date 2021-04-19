Саратовцев приглашают публично обсудить реконструкцию набережной

Во вторник, 20 апреля, в министерстве строительства и ЖКХ состоятся общественные обсуждения проекта реконструкции набережной Космонавтов.

Как рассказали «КП-Саратов» общественники, они состоятся в 15 часов, для участия приглашаются эксперты, активисты, неравнодушные жители, представители проектных организаций.

- Мы проводим эти обсуждения, так как хотим сохранить набережную от последствий реконструкции, сохранить ее исторический облик и ее пока еще тенистые аллеи, — отметила эколог и общественница Ольга Пицунова.

Негодование горожан вызывает вырубка деревьев и отсутствие планов по высадке новых.

- Администрация нас не слышит, как не слышит и предупреждений архитекторов о возможных катастрофических последствиях реконструкции. Мы хотим, чтобы голос саратовцев был услышан, а их мнение — учтено, — заявила она.

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