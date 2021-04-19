Хулиган из Пугачева пригрозил взорвать аэропорт в Уфе

Житель Пугачева Саратовской области угрожал взорвать международный аэропорт.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 32-летнего мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Мужчина 24 декабря прошлого года был пьян и из хулиганских побуждений позвонил на телефон 112. Он сказал, что готовится взрыв в аэропорту Уфы в Башкортостане.

Суд приговорил гражданина к трем годам условно.

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