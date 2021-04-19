Неделя в Саратовской области будет дождливой

В Саратовской области будет дождливо Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области на этой неделе ожидается облачность и дожди.

- 20 и 21 апреля будут ненастными, с осадками. В среду местами прогнозируются ливни с грозами, — сообщила «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

В эти дни будет сильный ветер юго-восточного направления, который подует с порывами до 15–20 м/с, а в ночь на 21 апреля в Правобережье его скорость достигнет 24 м/с.

В среду осадки будут сильными Фото: Екатерина Семенова

Ночная температура в эти дни достигнет отметки +2… +7 градусов. Днем 20 апреля будет +8… +13 градусов, а 21 — не поднимется выше +5… +10 градусов, лишь на западе столбик термометра может показать +15 градусов.

В четверг и пятницу будет теплее, появится солнце, ветер подует южной четверти. Температура поднимется днем до +14… +19 градусов, но все еще вероятны грозы.

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