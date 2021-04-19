За три месяца с банковских счетов саратовцев совершено 712 краж

В Саратовской области за три месяца 2021 года зарегистрировано 712 хищений с банковских счетов.

- В январе их было 206, в феврале — 439, в марте — 712. В сравнении с тремя месяцами ранее их количество снизилось на 2,5%, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В основном подобные преступления происходят в Саратове, чаще всего в Ленинском районе — 91 случай. В Кировском районе зарегистрировано 68 случаев, в Заводском — 63, в Октябрьском — 60, в Волжском — 42, во Фрунзенском — 40. В Энгельсе Саратовской области случилось 81 преступление.

В ПФО больше всего таких преступлений в Татарстане — 1 379, Башкортостане — 1 281. А меньше всего по России в Северо-Кавказском федеральном округе. Например, в Чеченской Республике — два, в Ингушетии — девять, в Дагестане — 33 хищения с банковских карт.

В прокуратуре отмечают, что общественную опасность усиливает специфика способа совершения преступления, ведь к счету и электронному можно подобраться через интернет, удаленно и анонимно.

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