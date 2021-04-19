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Общество19 апреля 2021 8:42

Коршун получил травму черепа в Парке Победы

Спасатели отвезли птицу в ветклинику
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Раненую птицу обнаружили в Парке Победы

Раненую птицу обнаружили в Парке Победы

Фото: Саратовская городская служба спасения

Житель Саратова во время утренней прогулки с собакой увидел в Парке Победы раненую птицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, она лежала на тропинке в кустах.

Мужчина подобрал птицу и отнес на КПП, вызвав также спасателей. Те доставили ее в Первую ветеринарную клинику в Детском парке.

Оказалось, что это коршун, предварительная проверка показала, что у него черепно-мозговая травма.

Спасатели доставили коршуна ветеринарам

Фото: Саратовская городская служба спасения

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