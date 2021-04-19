Коршун получил травму черепа в Парке Победы

Раненую птицу обнаружили в Парке Победы
Фото: Саратовская городская служба спасения
Житель Саратова во время утренней прогулки с собакой увидел в Парке Победы раненую птицу.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, она лежала на тропинке в кустах.
Мужчина подобрал птицу и отнес на КПП, вызвав также спасателей. Те доставили ее в Первую ветеринарную клинику в Детском парке.
Оказалось, что это коршун, предварительная проверка показала, что у него черепно-мозговая травма.
Спасатели доставили коршуна ветеринарам
Фото: Саратовская городская служба спасения
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