Саратовские сенаторы заработали в сумме более 11 млн рублей

Опубликованы сведения о доходах сенаторов Совета Федерации РФ.

Саратовскую область в верхней палате парламента представляют Олег Алексеев и Сергей Аренин.

За год Олег Алексеев заработал 4 916 300,63 рубля, а его супруга — 150 893,1 рубля. Сенатор пополам с супругой владеет двумя земельными участками, жилым домом, нежилым зданием и хозяйственной постройкой. У его женя есть автомобиль Hyundai Creta.

Сергей Аренин задекларировал 6 282 315,74 рубля, его жена — 3 311 415,13 рубля. В собственности у него есть три участка и один жилой дом, а также автомобиль Chevrolet Tahoe. У супруги машина Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

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