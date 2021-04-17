В Балашове в аварию попал 50-летний мужчина на мопеде

Водитель мопеда был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 17 апреля в Балашове в аварию попал водитель мопеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, мопед Irbis Virago столкнулся с Ford Focus.

Авария произошла в 20:30 напротив дома №24 по улице Орджоникидзе. Автомобилем управляла 56-летняя женщина, а мопедом — 50-летний мужчина. Он был госпитализирован.

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