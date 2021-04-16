Труп пролежал сутки в квартире дома на Краевой

Тело мужчины было найдено в доме на Краевой
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Кировском районе Саратова вечером в пятницу нашли тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен в коридоре квартиры дома по улице Краевая.
Судмедэксперт осмотрел тело. На спине и лице обнаружены ссадины и кровоподтеки. На вид погибшему около 40 лет, предполагается, что человек погиб около суток назад.
Начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.