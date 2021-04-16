Труп пролежал сутки в квартире дома на Краевой

Тело мужчины было найдено в доме на Краевой Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова вечером в пятницу нашли тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен в коридоре квартиры дома по улице Краевая.

Судмедэксперт осмотрел тело. На спине и лице обнаружены ссадины и кровоподтеки. На вид погибшему около 40 лет, предполагается, что человек погиб около суток назад.

Начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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