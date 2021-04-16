В Ртищеве сбившую ребенка насмерть женщину посадили на восемь лет

В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 40-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее признали виновной в смертельном ДТП.

Речь идет об аварии 26 октября на улице Красная в Ртищеве. Следствие установило, что водитель автомобиля Kia Rio в тот момент была пьяна. На большой скорости, несмотря на знак «Дети», она наехала на 16-летнего подростка. Мальчик скончался на месте, а водитель скрылась. Впоследствии ее нашли сотрудники ГИБДД.

Оказалось, кстати, что дама приехала из Челябинска.

Свою вину женщина не признала. Суд отправил ее в колонию-поселение на восемь лет и лишил прав на три года.

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