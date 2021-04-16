В Энгельсе на улице ограбили подростка

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о грабеже по предварительному сговору.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение предъявлено 16 и 20-летнему парням.

Следствие считает, что утром 27 марта они ехали на автомобиле и на улице Маяковского заметили парня, который шел с телефоном в руках. Младший из злоумышленников попросил того дать ему позвонить, для усыпления бдительности жертвы он даже вышел из салона.

Попытка удалась. Когда юноша завладел телефоном, он быстро отдал аппарат приятелю, сам сел в машину, и они скрылись.

Пострадавший попросил прохожих вызвать полицию. Сотрудники правопорядка установили личности злоумышленников, парни были задержаны, они признали вину, раскаялись и возместили ущерб.

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