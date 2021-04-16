В Саратове готовят наблюдателей для выборов 2021 года

В Саратовской области работает Общественный штаб по наблюдению за выборами 2021 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-центре штаба, подготовка наблюдателей уже началась.

Региональные электоральные эксперты и преподаватели принимают активное участие в обучении. Ранее они уже прошли подготовку в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

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