В Энгельсе мужчина занялся сексом с 16-летней сестрой и может сесть на 15 лет

В Энгельсе Саратовской области будут судить 28-летнего мужчину за иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к несовершеннолетней потерпевше.
- По версии следствия, утром 30 декабря 2020 года покровчанин в квартире, где он жил с 16-летней сводной сестрой применил к ней насилие и совершил действия сексуального характера. Девочка рассказала о случившемся отцу на работе, тот написал заявление, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
После этого злоумышленник пытался уехать, купил билет на поезд, но полицейские задержали его на вокзале. А позже его заключили под стражу
Доказательства преступления следователи собрали благодаря тому, что наладили с подростком психологический контакт.
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.
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