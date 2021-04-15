В автобусе Саратов — Энгельс упала пассажирка

Инцидент случился в автобусе Саратов — Энгельс Фото: ГИБДД по Саратову

Во время поездки в автобусе №284Б Саратов — Энгельс вчера, 14 апреля, упала пассажирка.

- Инцидент произошел в 11:05 напротив Московской, 154а. Падение 56-летней пассажирки допустил 40-летний водитель автобуса АКА-6226, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшую госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.