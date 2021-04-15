Еще 142 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области за минувшие сутки было зарегистрировано 142 новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 113 жителей региона.

Среди новых зараженных у 40 выявлена пневмония.

Общее число зараженных с начала пандемии составляет 56 982 человека. Выздоровевших — 51 556 человек.

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