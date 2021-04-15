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Общество15 апреля 2021 8:52

В Саратовской области зацвела степь

Цветы распустились в Александрово-Гайском районе
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Цветущая степь в Александрово-Гайском районе. Фото из Instagram Валерия Радаева

Цветущая степь в Александрово-Гайском районе. Фото из Instagram Валерия Радаева

В Александрово-Гайском районе Саратовской области зацвели тюльпаны Биберштейна и весенние адонисы.

Как рассказал на своей странице в Instagram губернатор Валерий Радаев, цветы распустились в степях.

Фотографиями первоцветов поделились местные жители. В комментариях звучат восторженные слова о красоте цветов.

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