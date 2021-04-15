В Саратовской области зацвела степь

Цветущая степь в Александрово-Гайском районе. Фото из Instagram Валерия Радаева
В Александрово-Гайском районе Саратовской области зацвели тюльпаны Биберштейна и весенние адонисы.
Как рассказал на своей странице в Instagram губернатор Валерий Радаев, цветы распустились в степях.
Фотографиями первоцветов поделились местные жители. В комментариях звучат восторженные слова о красоте цветов.
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