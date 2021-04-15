Склад с полиэтиленом горел в селе Александровка

Пожар полыхал на площади 100 кв. метров Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Александровка Саратовского района ночью горел склад предприятия по производству пеноблоков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в час ночи.

На улицу Заводская выехали пять пожарных расчетов. На складе хранились упаковочные полиэтиленовые материалы. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

Локализовать пожар удалось в 02:18. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали пять расчетов Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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