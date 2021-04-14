На верхнем ярусе набережной Саратова проезжую часть заменят пешеходной зоной

Начались работы по благоустройству набережной в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, ее отремонтируют на участке от Бабушкиного взвоза до памятника Юрию Гагарину.

Там заменят дорожное покрытие, будет организована система автоматического полива газонов и клумб, появится освещение. Кроме того, фасады домов, выходящих на набережную, также отремонтируют.

Проезжей части на верхнем ярусе не будет – вместо нее оборудуют прогулочную зону.

- Обсуждайте с жителями, каким будет наполнение новыми элементами благоустройства, объясняйте, что изменится. Набережная развивалась постепенно, саратовцы привыкли к ее облику, уже многие десятилетия это любимое место отдыха. Нельзя, чтобы в процессе реконструкции возникала негативная реакция на изменения, – сказал Валерий Радаев, губернатор Саратовской области.

Реконструкция набережной ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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