Саратовские эксперты примут участие в круглом столе по экологии

В День экологических знаний, 15 апреля, саратовцы смогут принять участие в Межрегиональном круглом столе «Звезды зажигаются зеленым: лучшие региональные практики экологического просвещения в России».

Его проводят экспертно-аналитическая платформа INFRAGREEN при поддержке автономной некоммерческой организации «Равноправие» и АО «Ситиматик».

Своим опытом поделятся эксперты из разных регионов России, в том числе, Саратовской области. Они расскажут о популяризации экологических знаний.

Планируется обсудить: экопросвещение, эковолонтерство, участие банков в поддержке экологического движения, возможности игровых форм обучения, проведение экодиктанта и другие темы.

Во время круглого стола запланировано включение коворкинга Garage в офисе Сбера в Нижнем Новгороде. Президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» Ильдар Еналеев представит участникам мероприятия уникальную птицу – сокола балобана и расскажет о применении биорепеллента на инфраструктурных объектах в сфере обращения с ТКО.

Модератор мероприятия – руководитель Экспертно-аналитической платформы INFRAGREEN, член экспертного совета по национальному проекту «Экология», член Совета Российского экологического общества Светлана Бик.

Презентации и видеоматериалы будут доступны на платформе INFRAGREEN www.infragreen.ru.

Участие в мероприятии бесплатное. Трансляция на YouTube с возможностью задать вопрос в прямом эфире доступна по ссылке.

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