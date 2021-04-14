Из Саратова в Парк покорителей космоса запустили автобус

К Парку покорителей космоса в Энгельсском районе с сегодняшнего дня, 14 апреля, запустили автобусы.
- Ранее планировалось организовать там остановку общественного транспорта с 15 апреля. Учитывая огромный интерес жителей к мемориально-образовательному комплексу, решено запустить автобусы на день раньше, — рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем Инстаграм.
Из Саратова от вокзала в Парк будет ездить автобус №246П. Из Энгельса от ярмарки еще три: №204Г — в Степное мимо Парка покорителей космоса, №252 — в Березовку мимо Парка, №279 — в Узморье мимо Парка.
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