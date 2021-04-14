В Петровске будут судить водителя Infiniti за сбитую пенсионерку

В Петровске Саратовской области под суд отдали 62-летнего водителя дорогой иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в нарушении ПДД, что привело к смертельному ДТП.

Авария произошла днем 10 августа на пересечении улиц Кирова и Советская в Петровске. По версии следствия, автомобиль Infiniti QХ 80, которым управлял обвиняемый, сбил 68-летнюю женщину на нерегулируемом переходе. После этого иномарка уехала с места ДТП.

Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице в тот же день.

Начались поиски водителя, следователи проверили несколько версий, были допрошены десятки очевидцев. В итоге удалось доказать причастность 62-летнего мужчины к аварии. Свою вину он признал, дело передано в суд.

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