Стали известны нерабочие дни на майские праздники в Саратове

В Саратовской области Радоница объявлена нерабочим днем.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, День поминовения усопших в 2021 году выпадает на 11 мая, вторник.

Кроме того, в мае нерабочими днями будут: 1, 2, 3 и 8, 9, 10 мая. Это распространяется на тех, кто трудится в режиме шестидневной рабочей недели.

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