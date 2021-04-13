Саратовцам порекомендовали на майские праздники не выезжать за пределы области

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области заболеваемость коронавирусом остается на стабильном уровне, но темпы снижения замедлились. Об этом сегодня, 13 апреля, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании координационного совета.

- Если в феврале было снижение 7–8% в неделю, то в марте — около 4%, — отметила она.

Всего за неделю зарегистрировано 1 012 случаев COVID-19, среди них 5% — дети. От 30 до 49 лет — 27%, от 50 до 64 лет — 29%, 65 и старше — 28%.

По словам Кожановой, в связи с этим продлены ограничения для пожилых людей. Также сохраняются масочный режим, дезинфекция, соблюдение дистанции.

Больше всего заболеваемость наблюдается в Саратове, Энгельсском и Балаковском районах.

В регионе работают 22 лаборатории по диагностике коронавируса. Показатель тестирования — 198 на 100 тыс. населения.

Кожанова порекомендовала гражданам на майские праздники не выезжать за пределы области. А за границей сейчас серьезная ситуация с распространением коронавируса. Например, из-за этого закрывается авиасообщение с Турцией.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.