Мошенник из Новосибирска с подельником обманули 11 жителей Балакова

В Балакове будут судить местного жителя и его подельника из Новосибирска.
- От рук злоумышленников пострадали 11 балаковцев. Мужчины наугад набирали городские имена, меняли голоса и представлялись родственниками жертв, а потом говорили, что попали в беду, и просили денег, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Потерпевшие передавали курьеру деньги. В среднем с каждая жертва отдавала от 30 до 200 тыс. рублей.
Дело направлено в Балаковский районный суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.