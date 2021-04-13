Мошенник из Новосибирска с подельником обманули 11 жителей Балакова

В Балакове будут судить местного жителя и его подельника из Новосибирска.

- От рук злоумышленников пострадали 11 балаковцев. Мужчины наугад набирали городские имена, меняли голоса и представлялись родственниками жертв, а потом говорили, что попали в беду, и просили денег, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Потерпевшие передавали курьеру деньги. В среднем с каждая жертва отдавала от 30 до 200 тыс. рублей.

Дело направлено в Балаковский районный суд.

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