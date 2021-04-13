В селе Екатериновского района мать сгорела на пожаре, сын сумел спастись

Тело женщины было найдено в сгоревшем доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Андреевка Екатериновского района 12 апреля на пожаре погибла пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 70-летней женщины было обнаружено в сгоревшем доме после тушения огня.

Женщина проживала вместе с сыном. Мужчина сумел выбраться из горящего дома и кинулся к соседям за помощью. Но спасти мать уже не удалось.

Следователи устанавливают обстоятельства пожара. После проверки будет принято процессуальное решение.

Сын погибшей успел выбраться из дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

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