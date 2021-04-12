В Парк покорителей космоса пришли тысячи посетителей

Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области вновь заполонили посетители.

После открытия парка в 19:30 его посетили уже тысячи человек. Об этом сообщается на странице мемориально-образовательного комплекса в Instagram.

Напомним, ранее парк вынужден был закрыться для уборки из-за большого числа посетителей. В первые часы работы в гости пришли более 20 тыс. человек.

Сегодня парк будет работать до 23 часов.

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