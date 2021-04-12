После полета Гагарина в космос 1 560 детей в Саратовской области назвали Юрами

Сегодня, 12 апреля, в 60-летний юбилей первого полета человека в космос, Управление по делам ЗАГС Саратовской области рассказало, что после этого события имя Юрий стало очень популярным среди младенцев.

- В 1961 году именем Юрий назвали 1 560 саратовских детей. В марте их было 72, в апреле — 102, а в мае — 220, — рассказали в Instagram Управления по делам ЗАГС.

В 2019 году в Саратовской области родилось 37 Юриев, в 2020 — 36, а с начала 2021 — всего восемь.

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