Река Хопер поднялась больше чем на три метра

Фото из Instagram Романа Бусаргина

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал подробности прохождения паводка в регионе.

В своем канале в Instagram он сообщил, что подъем воды зафиксирован на 17 участках малых рек.

Это реки Медведица, Алай, Аткара, Карай, Хопер, Большой Узень, Большой Иргиз, Идолга, Сердоба. Сильнее всего вода поднялась на реке Хопер — до 322 см, а на Ниже-Камышском водохранилище — 415 см. Самый заметный прирост зафиксирован на реке Большой Иргиз — на 15 см.

В селе Куриловка Новоузенского района перелита плотина на 12 см.

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