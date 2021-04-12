Спасатели вытащили из двухметрового погреба в Саратове двух собак

Собаки провалились в погреб Фото: Саратовская городская служба спасения

Две собаки провалились в двухметровый погреб на улице 1-я Елшанская.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, ЧП произошло во дворе дома №70.

Достать псов самостоятельно мужчина не смог. Ему пришлось обратиться к спасателям. Специалисты вытащили собак с помощью петли для отлова животных.

Собак передали заявителю, животные не пострадали.

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