В Саратове спасатели сняли ребенка с крыши

Ребенка сняли с крыши жилого дома Фото: Саратовская городская служба спасения

В Заводском районе Саратова спасатели сняли ребенка с крыши магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил с улицы Чернышевского, 6.

Мальчик, на вид около пяти лет, ходил по крыше магазина, прилегающего к жилому дому.

Спасатели выехали, сняли ребенка, которому оказалось 9 лет, и передали его матери. С женщиной провели профилактическую беседу.

Мальчика передали матери Фото: Саратовская городская служба спасения

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