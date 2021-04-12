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Происшествия12 апреля 2021 9:14

В Саратове спасатели сняли ребенка с крыши

Девятилетний мальчик гулял по магазину
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Ребенка сняли с крыши жилого дома

Ребенка сняли с крыши жилого дома

Фото: Саратовская городская служба спасения

В Заводском районе Саратова спасатели сняли ребенка с крыши магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил с улицы Чернышевского, 6.

Мальчик, на вид около пяти лет, ходил по крыше магазина, прилегающего к жилому дому.

Спасатели выехали, сняли ребенка, которому оказалось 9 лет, и передали его матери. С женщиной провели профилактическую беседу.

Мальчика передали матери

Фото: Саратовская городская служба спасения

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