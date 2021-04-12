В Саратове спасатели сняли ребенка с крыши

Ребенка сняли с крыши жилого дома
Фото: Саратовская городская служба спасения
В Заводском районе Саратова спасатели сняли ребенка с крыши магазина.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил с улицы Чернышевского, 6.
Мальчик, на вид около пяти лет, ходил по крыше магазина, прилегающего к жилому дому.
Спасатели выехали, сняли ребенка, которому оказалось 9 лет, и передали его матери. С женщиной провели профилактическую беседу.
Мальчика передали матери
Фото: Саратовская городская служба спасения
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