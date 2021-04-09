Перед поездкой на работу саратовец обнаружил, что его машину угнали

Машину угнали со стоянки
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Октябрьском районе Саратова полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в угоне.
- В отдел обратился владелец ВАЗ-21150. Он вечером припарковал машину, а утром понял, что на стоянке ее нет, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Автомобиль со взломанным замком зажигания нашелся в одном из дворов на Московской.
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Задержанный рецидивист признался в угоне. На него возбудили уголовное дело.
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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