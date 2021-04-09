Перед поездкой на работу саратовец обнаружил, что его машину угнали

Машину угнали со стоянки Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Октябрьском районе Саратова полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в угоне.

- В отдел обратился владелец ВАЗ-21150. Он вечером припарковал машину, а утром понял, что на стоянке ее нет, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Автомобиль со взломанным замком зажигания нашелся в одном из дворов на Московской.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Задержанный рецидивист признался в угоне. На него возбудили уголовное дело.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.