Минобраз: Дату окончания учебного года каждая школа Саратовской области определяет самостоятельно

В Саратовской области каждая школа самостоятельно решит, когда ей завершать учебный год. Об этом «КП-Саратов» рассказала начальник отдела управления общего и дополнительного образования Елена Темникова.

- Министерство образования рекомендует провести Последний звонок 22 мая, — рассказала Темникова.

При этом каждая школа также самостоятельно решает, в каком формате провести это мероприятие в связи с ограничительными мероприятиями в период распространения коронавируса.

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