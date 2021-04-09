Жители Саратовской области отдали мошенникам за сутки более 3 млн рублей

В Саратовской области люди за сутки обогатили мошенников на 3 млн рублей.

- В Энгельсском районе мужчине позвонила незнакомка и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она рассказала, что на его имя оформили кредит, а отказаться от него можно оформив встречный займ и перевести деньги. Потерпевший испугался и взял в кредит 1,5 млн рублей, а затем перечислил их мошенникам на «безопасный счет», — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители просят не следовать просьбам аферистов, ведь настоящие сотрудники банков не просят паролей от карт и кодов из СМС. Нельзя подходить к банкоматам и вводить данные, которые вам передают мошенники, а также брать на себя навязанный кредит.

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