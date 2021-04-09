В больнице Саратова умер мужчина по неизвестной причине

Мужчина умер в больнице Ленинского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова скончался госпитализированный мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пострадавшего доставили в больницу 2 апреля.

50-летнего мужчину привезли из квартиры дома на улице Зеркальная. После этого он впал в кому и 8 апреля умер.

Следственный комитет начал проверку. Внешний осмотр не выявил на теле следов насильственной смерти. Предполагается, что мужчина мог отравиться неизвестным веществом.

Следователи проверяют обстоятельства смерти человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

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