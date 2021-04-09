В больнице Саратова умер мужчина по неизвестной причине

Мужчина умер в больнице Ленинского района
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова скончался госпитализированный мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пострадавшего доставили в больницу 2 апреля.
50-летнего мужчину привезли из квартиры дома на улице Зеркальная. После этого он впал в кому и 8 апреля умер.
Следственный комитет начал проверку. Внешний осмотр не выявил на теле следов насильственной смерти. Предполагается, что мужчина мог отравиться неизвестным веществом.
Следователи проверяют обстоятельства смерти человека
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.