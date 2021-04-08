Жителей Федоровского района обеспечат чистой водой к 2024 году

Водохранилище на реке Еруслан будет расчищено Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Федоровском районе Саратовской области будет расчищено Семеновское водохранилище на реке Еруслан.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, принято решение о проведении очередного этапа работ.

Расчистка ведется с конца 2019 года. Это позволит увеличить объем водоема и обеспечить стабильное снабжение водой 7,5 тыс. жителей поселков Мокроус и Семеновка.

Работы планируется завершить в 2024 году. Общая сумма финансирования — более 90 млн рублей.

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