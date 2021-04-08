Зарплата на предприятиях Саратовской области будет повышаться ежегодно

Подписано трехстороннее Соглашение. На фото (слева направо): председатель Саратовской областной организации Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности Наталья Белякова, заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, председатель регионального отделения «Союза машиностроителей России» Николай Бушуев, Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской области

Работникам ряда промышленных предприятий Саратовской области будут ежегодно повышать зарплату.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, такая договоренность была достигнута 8 апреля в правительстве области. Сегодня там было подписано отраслевое трехстороннее соглашение между Минпромом, Саратовской областной организацией Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и реготделением «Союза машиностроителей России».

В документе говорится, что реальная зарплата работников, предприятия которых входят в объединение, должна быть поднята на уровень не ниже трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. Также не реже раза в год руководство предприятий готово повышать зарплату на уровень инфляции, но не менее, чем на 7,5%.

В Соглашении говорится также, что на предприятиях будут улучшать условия труда, повышать экологическую безопасность и т.д.

Договоренность будет действовать три года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.