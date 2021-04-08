От коронавируса в Саратове умерла 19-летняя девушка

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин.

Как сообщил на брифинге регионального Минздрава первый замминистра Станислав Шувалов, им было от 19 до 82 лет.

По данным «КП-Саратов», оборвалась жизнь молодой девушки.

Всего от COVID-19 скончались 857 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях лежат 1 576 человек, у 1 522 из них пневмония. На кислородной поддержке находятся 485 пациентов, 131 — на ИВЛ.

Дома лечатся 1 874 зараженных коронавирусом. Свободно 268 коек из 1 844.

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