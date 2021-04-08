В селе Красноармейского района из-за печи сгорел дом

В селе Красноармейского района сгорел частный дом
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Ночью в поселке Каменский Красноармейского района Саратовской области горел частный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов поступил в 01:48.
На тушение выезжали три расчета. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров. Предварительная версия причины пожара – неправильная работа печи.
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