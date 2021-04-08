Еще 149 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области коронавирусом заразились 149 человек.

Такие данные на утро 8 апреля предоставляет оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии оказались инфицированы 55 982 человека. Из них 50 642 удалось победить заболевание. 131 выздоровел за минувшие сутки.

На дому и в больницах продолжает лечение 3 101 человек.

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