Еще 149 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области коронавирусом заразились 149 человек.
Такие данные на утро 8 апреля предоставляет оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии оказались инфицированы 55 982 человека. Из них 50 642 удалось победить заболевание. 131 выздоровел за минувшие сутки.
На дому и в больницах продолжает лечение 3 101 человек.
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