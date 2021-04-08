В Саратове из-за ДТП на путях не ходят трамваи

ДТП на путях. Фото Константина Симонова
В Саратове сегодня утром, 8 апреля, перестали ходить трамваи.
- В 08:55 прервалось движение трамваев №3 и 11 у остановки «ЦКР», — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы» соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы на путях недалеко от Сенного рынка столкнулись Kia и ВАЗ-2114.
От 6-го квартала «одиннадцатые» теперь ходят только до улицы Осипова.
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