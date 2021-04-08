Домашний тиран из Саратова чуть не зарезал возлюбленную, пытаясь помириться

В Заводском районе Саратова мужчину будут судить за угрозу убийством и покушение на убийство двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на скамье подсудимых окажется 27-летний местный житель.

Следствие считает, что в ночь на 11 июня прошлого года он сильно избил 30-летнюю сожительницу, которая приревновала его. При этом он схватил нож и начал угрожать ее зарезать.

Перепуганная женщина сумела набрать номер подруги и все ей рассказать. Та приехала и вызвала скорую помощь и полицию. Но злоумышленник к тому времени успел сбежать.

Через месяц мужчина принял на грудь и решил помириться с бывшей сожительницей. Он взял нож и приехал к ней домой на улицу Тульская, где она жила вместе с матерью.

Когда женщина ему отказала, он изрезал ее ножом, пробив, в том числе, легкое и ранив в живот. На помощь пришла 72-летняя мать потерпевшей, которая также получила несколько ударов лезвием. Когда старушка упала без сознания, мужчина вновь набросился на бывшую сожительницу.

В припадке гнева мужчина выронил свой нож и пошел на кухню за новым. В это время раненая женщина выбежала в подъезд и принялась звать на помощь. Злоумышленник догнал ее, принялся снова наносить удары, но оружие обломилось.

Пострадавшая продолжала бежать, она сумела добраться до торгового павильона на улице, продавец и соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Обе раненые женщины были госпитализированы и остались живы.

Мужчина четыре дня скрывался от полиции, но в итоге был задержан. Его арестовали. Свою вину он не признал, дело направлено в суд.

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